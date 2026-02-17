Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 76.68 / 76.80 17/02 12:15
Нал. EUR 91.05 / 91.99 17/02 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
358
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
921
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 427
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
5 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани и области ожидается снегопад и сильный ветер
В Рязани и восточной части Рязанской области 19 февраля прогнозируют продолжительный сильный снегопад, местами очень сильный. Об этом сообщили синоптики. Во время метели видимость снизится до 200 метров, при обычном снегопаде — до 500 метров.

В Рязани и восточной части Рязанской области 19 февраля прогнозируют продолжительный сильный снегопад, местами очень сильный. Об этом сообщили синоптики.

За сутки ожидается до 30 мм осадков, прирост снежного покрова может достигнуть 30 см, а в безветренных местах — до 1 метра, особенно в лесных районах. Во время метели видимость снизится до 200 метров, при обычном снегопаде — до 500 метров.

Также прогнозируется усиление ветра восточной четверти до 17 м/с, гололедица и снежные заносы на дорогах. Синоптики предупреждают жителей региона быть осторожными и планировать поездки с учетом сложных погодных условий.