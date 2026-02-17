В Рязани и области ожидается снегопад и сильный ветер

В Рязани и восточной части Рязанской области 19 февраля прогнозируют продолжительный сильный снегопад, местами очень сильный. Об этом сообщили синоптики. Во время метели видимость снизится до 200 метров, при обычном снегопаде — до 500 метров.

За сутки ожидается до 30 мм осадков, прирост снежного покрова может достигнуть 30 см, а в безветренных местах — до 1 метра, особенно в лесных районах. Во время метели видимость снизится до 200 метров, при обычном снегопаде — до 500 метров.

Также прогнозируется усиление ветра восточной четверти до 17 м/с, гололедица и снежные заносы на дорогах. Синоптики предупреждают жителей региона быть осторожными и планировать поездки с учетом сложных погодных условий.