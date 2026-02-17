В Рязани из-за обрыва проводов приостановлено движение четырех троллейбусов

Обрыв контактных проводов произошел на Московском шоссе в районе остановки «Барс» в сторону автовокзала. Приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 9, 10, 16. Аварийная бригада проводит работы по восстановлению. Они продлятся ориентировочно до 14.00.