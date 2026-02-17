В Рязани из-за обрыва проводов приостановлено движение четырех троллейбусов
Обрыв контактных проводов произошел на Московском шоссе в районе остановки «Барс» в сторону автовокзала. Приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 9, 10, 16. Аварийная бригада проводит работы по восстановлению. Они продлятся ориентировочно до 14.00.
В Рязани во вторник, 17 февраля, из-за обрыва проводов приостановлено движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Обрыв контактных проводов произошел на Московском шоссе в районе остановки «Барс» в сторону автовокзала. Приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 9, 10, 16.
Аварийная бригада проводит работы по восстановлению. Они продлятся ориентировочно до 14.00.