В российских вузах предложили ввести лекции по политической грамотности

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести в российских вузах лекции по политической грамотности. Он отметил, что молодёжь, получающая право голоса с 18 лет, часто плохо знает работу избирательной и законодательной власти и не может назвать ключевых политиков, таких как спикер Госдумы или глава правительства. По мнению Бородина, курсы помогут студентам лучше понимать политические процессы и делать осознанный выбор на выборах. Он также предложил проводить экзамены, чтобы выпускники уверенно ориентировались в различиях между региональной и федеральной властью.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ввести в российских вузах лекции по политической грамотности. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что молодое поколение, получающее право голоса с 18 лет, зачастую не обладает достаточными знаниями о работе избирательной и законодательной власти.

По словам Бородина, многие студенты не могут назвать фамилии ключевых политических деятелей, таких как спикер Госдумы или председатель правительства. Введение курсов по политической грамотности, по его мнению, поможет молодежи лучше разобраться в политических процессах и сделать более осознанный выбор на выборах.

«Необходимо хотя бы один раз в месяц рассказывать студентам о ключевых процессах в стране: кто такие председатель Госдумы, Совета Федерации и правительства», — подчеркнул Бородин.

Он также предложил проводить экзамены на знание основных политических процессов и фамилий, чтобы к моменту выпуска студенты могли уверенно ориентироваться в различиях между региональной и федеральной властью.