В российских вузах предложили ввести лекции по политической грамотности

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ввести в российских вузах лекции по политической грамотности. Об этом пишет «Абзац».
Он отметил, что молодое поколение, получающее право голоса с 18 лет, зачастую не обладает достаточными знаниями о работе избирательной и законодательной власти.
По словам Бородина, многие студенты не могут назвать фамилии ключевых политических деятелей, таких как спикер Госдумы или председатель правительства. Введение курсов по политической грамотности, по его мнению, поможет молодежи лучше разобраться в политических процессах и сделать более осознанный выбор на выборах.
«Необходимо хотя бы один раз в месяц рассказывать студентам о ключевых процессах в стране: кто такие председатель Госдумы, Совета Федерации и правительства», — подчеркнул Бородин.
Он также предложил проводить экзамены на знание основных политических процессов и фамилий, чтобы к моменту выпуска студенты могли уверенно ориентироваться в различиях между региональной и федеральной властью.