В российских школах запустят программу «обучение служением»

С сентября в российских школах запускается программа «Обучение служением» как часть предмета «Индивидуальный проект» для старшеклассников. Инициатива решает социальные задачи от НКО, госструктур и бизнеса, сообщили в Минпросвещения. Министр Сергей Кравцов подчеркнул важность практического применения знаний. Программа помогает раскрыть потенциал школьников через участие в значимых проектах и способствует профессиональному самоопределению. Проекты включают обучение пожилых цифровой грамотности и создание памятных материалов о ветеранах военной операции на Украине. За участие можно заработать до 25 волонтерских часов, которые конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ и дают преимущества при поступлении и трудоустройстве.

С сентября в российских школах стартует новая программа «Обучение служением», которая станет частью учебного предмета «Индивидуальный проект» для старшеклассников. Как сообщили в Минпросвещения, данная инициатива направлена на решение социальных задач, предложенных некоммерческими организациями, госструктурами и бизнесом, передает РБК.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что современным школьникам важно не только усваивать теоретические знания, но и применять их на практике. Программа поможет учащимся раскрыть свой потенциал, участвуя в социально значимых проектах и делая первые шаги к профессиональному самоопределению.

Среди проектов, реализуемых в рамках программы, — обучение пожилых людей цифровой грамотности и создание памятных материалов о ветеранах военной операции на Украине. За участие в таких проектах школьники смогут заработать до 25 волонтерских часов, которые затем будут конвертироваться в дополнительные баллы к ЕГЭ и предоставлять преимущества при поступлении в вузы и трудоустройстве.

В настоящее время более 1,5 тыс. школ и колледжей из 30 пилотных регионов России уже участвуют в программе.