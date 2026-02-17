Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 76.68 / 76.80 17/02 12:15
Нал. EUR 91.05 / 91.99 17/02 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
358
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
921
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 427
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
5 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В российских школах запустят программу «обучение служением»
С сентября в российских школах запускается программа «Обучение служением» как часть предмета «Индивидуальный проект» для старшеклассников. Инициатива решает социальные задачи от НКО, госструктур и бизнеса, сообщили в Минпросвещения. Министр Сергей Кравцов подчеркнул важность практического применения знаний. Программа помогает раскрыть потенциал школьников через участие в значимых проектах и способствует профессиональному самоопределению. Проекты включают обучение пожилых цифровой грамотности и создание памятных материалов о ветеранах военной операции на Украине. За участие можно заработать до 25 волонтерских часов, которые конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ и дают преимущества при поступлении и трудоустройстве.

С сентября в российских школах стартует новая программа «Обучение служением», которая станет частью учебного предмета «Индивидуальный проект» для старшеклассников. Как сообщили в Минпросвещения, данная инициатива направлена на решение социальных задач, предложенных некоммерческими организациями, госструктурами и бизнесом, передает РБК.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что современным школьникам важно не только усваивать теоретические знания, но и применять их на практике. Программа поможет учащимся раскрыть свой потенциал, участвуя в социально значимых проектах и делая первые шаги к профессиональному самоопределению.

Среди проектов, реализуемых в рамках программы, — обучение пожилых людей цифровой грамотности и создание памятных материалов о ветеранах военной операции на Украине. За участие в таких проектах школьники смогут заработать до 25 волонтерских часов, которые затем будут конвертироваться в дополнительные баллы к ЕГЭ и предоставлять преимущества при поступлении в вузы и трудоустройстве.

В настоящее время более 1,5 тыс. школ и колледжей из 30 пилотных регионов России уже участвуют в программе.