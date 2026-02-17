В России предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, до 21 года. Об этом пишет РИА Новости. Он считает, что это поможет снизить уровень алкоголизма в стране. Он также предложил поэтапное введение нового возраста: сначала разрешить алкоголь с 19 лет в 2027 году, затем с 20 лет в 2028 году и окончательно установить порог в 21 год в 2029 году.

«Я считаю, что необходимо повысить возрастной порог для употребления алкоголя до 21 года. Это возможно, как в некоторых странах, с некоторыми послаблениями, например, разрешить продажу пива с 18 лет», — отметил Гриб.

По его мнению, это решение поможет уменьшить количество аварий и преступлений среди молодежи. Гриб подчеркнул, что важно обсудить эту инициативу с экспертами.