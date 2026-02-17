В ДТП на трассе в Рязанской области пострадали два водителя

ДТП произошло 16 февраля, примерно в 15:00, на 238-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Пронском районе. По предварительной информации ГАИ, 52-летний житель Пензенской области на «Гранте» столкнулся с «Приорой», которой управлял 40-летний житель Тамбовской области. Оба водителя с травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

В ДТП на трассе в Рязанской области пострадали два водителя. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

ДТП произошло 16 февраля, примерно в 15:00, на 238-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Пронском районе.

По предварительной информации ГАИ, 52-летний житель Пензенской области на «Гранте» столкнулся с «Приорой», которой управлял 40-летний житель Тамбовской области.

Оба водителя с травмами доставлены в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.