Ученые: чрезмерное употребление фастфуда и газировки повышает риск слабоумия

Чрезмерное употребление вредной пищи вредит клеткам организма, вызывая воспаления и ускоряя старение мозга. Врачи рекомендуют отказаться от фастфуда, колбас, снеков и сладостей, жирной, жареной и соленой еды, а также увеличить потребление овощей, фруктов и рыбы для поддержания здоровья мозга.