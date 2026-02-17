Ученые: чрезмерное употребление фастфуда и газировки повышает риск слабоумия
Чрезмерное употребление вредной пищи вредит клеткам организма, вызывая воспаления и ускоряя старение мозга. Врачи рекомендуют отказаться от фастфуда, колбас, снеков и сладостей, жирной, жареной и соленой еды, а также увеличить потребление овощей, фруктов и рыбы для поддержания здоровья мозга.
Фастфуд и газировка увеличивают риск депрессии, мигреней, болезни Альцгеймера и слабоумия. Об этом сообщили в телеграм-канале «Москва 24».
Чрезмерное употребление вредной пищи вредит клеткам организма, вызывая воспаления и ускоряя старение мозга. Врачи рекомендуют отказаться от фастфуда, колбас, снеков и сладостей, жирной, жареной и соленой еды, а также увеличить потребление овощей, фруктов и рыбы для поддержания здоровья мозга.
Фото: Шедеврум.