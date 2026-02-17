Рязань
Общая сумма с продажи билетов на концерт Розенбаума в Рязани составила 8 млн
Билеты на концерт российского певца и поэта Александра Розенбаума в Рязани практически распроданы. Как сообщает URA.RU, общая сумма от продажи билетов на мероприятие составит 8 417 000 рублей при полном sold out. На данный момент продано билетов на сумму около восьми миллионов 113 тысяч рублей, а оставшиеся 30 билетов стоят 304 тысячи рублей. Цена оставшихся билетов колеблется от 7,5 до 12 тысяч рублей. Концертная площадка рязанской областной филармонии вмещает 1350 зрителей. Александр Розенбаум выступит в Рязани 24 февраля в 19:00. Следующий концерт артиста запланирован в Москве на 3 марта. Возрастное ограничение: 6+

Фото: Владимир Андреев / URA.RU.