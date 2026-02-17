Рязань
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
358
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
921
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 427
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
5 011
Рязанскому дирижеру присвоили почетное звание
Главному дирижеру оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора Александру Орешкину присвоили почетное звание. Это следует из указа президента на сайте официального опубликования правовых актов. Александру Орешкину присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Главному дирижеру оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора Александру Орешкину присвоили почетное звание. Это следует из указа президента на сайте официального опубликования правовых актов.

Александру Орешкину присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Фото: Рязанская филармония.