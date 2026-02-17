Рязанскому дирижеру присвоили почетное звание
Главному дирижеру оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора Александру Орешкину присвоили почетное звание. Это следует из указа президента на сайте официального опубликования правовых актов. Александру Орешкину присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Фото: Рязанская филармония.