Рязань встала в 10-балльные пробки

Утром во вторник, 17 февраля, пробки образовались на улицах Дзержинского, Каширина, Петрова, Военных автомобилистов, Островского, 9-я Линия, Ленинского Комсомола, Гагарина, Черновицкая, Берёзовая, Спортивная, Халтурина, Циолковского, пр-д Яблочкова, Тимуровцев и т. д. Заторы также фиксируют на Михайловском шоссе, Московском шоссе, Окружной дороге, Касимовском шоссе и т. д.