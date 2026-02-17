Рязань вошла в топ-3 популярных направлений для однодневных поездок в феврале

Рязань заняла третье место среди городов России по количеству однодневных бронирований в феврале 2026 года. Такие данные предоставил сервис бронирования ТВИЛ. РУ. Туристы всё чаще выбирают короткие поездки, чтобы за 1-2 дня увидеть как можно больше достопримечательностей ближайших городов.