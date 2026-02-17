Рязань вошла в топ-3 популярных направлений для однодневных поездок в феврале
Рязань заняла третье место среди городов России по количеству однодневных бронирований в феврале 2026 года. Такие данные предоставил сервис бронирования ТВИЛ. РУ. Туристы всё чаще выбирают короткие поездки, чтобы за 1-2 дня увидеть как можно больше достопримечательностей ближайших городов.
В феврале лидером по однодневным бронированиям стал Сергиев Посад (5433 рубля*), на втором месте — Ульяновск (4260 рублей*), а Рязань замкнула тройку лидеров (3971 рубль*).
*Средняя стоимость ночи при однодневном размещении.