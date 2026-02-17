Росстат: россияне тратят на еду почти 40% доходов

На начало 2026 года россияне направляли на покупку продуктов почти 39% всех расходов — максимальный показатель с 2008 года, сообщают данные Росстата. По сравнению с 2020 годом доля расходов на питание выросла на 2,1%.

По сравнению с 2020 годом доля расходов на питание выросла на 2,1%. Эксперты отмечают, что высокий процент трат на продукты характерен для стран с низкими доходами населения.

«Например, в Индии доля расходов на продовольствие составляет около 44%, а в развитых странах она обычно не превышает 20% (в США — около 13%)», — отметила изданию The Moscow Time главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.