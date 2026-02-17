Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК на Украине

За сутки ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК, энергетической инфраструктуры Украины, которые используют в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников.. Отмечается, что все назначенные объекты поражены. Удары нанесены в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

