РИА Новости: новый сериал с Михаилом Ефремовым выйдет в 2027 году

В следующем году выйдет новый сериал с Михаилом Ефремовым. Об этом рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский. «Проект в работе. Съемки пройдут в этом году в Москве. Михаил Ефремов сыграет положительную роль. Зрители смогут увидеть этот сериал, скорее всего, в 2027 году», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов сыграет свою первую роль после колонии на сцене театра 25 марта.

Фото: соцсети.