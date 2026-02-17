Профессор рязанского медвуза призвал горожан взять в руки лопаты и помочь справиться с ситуацией

Меринов расчищает проходы сам, не полагаясь на дворников. Он критикует коммунальные службы за нехватку техники и призывает жителей помогать в уборке снега. «Давайте не будем ждать, пока все сделают за нас, а поможем городу справиться с ситуацией», — призвал профессор.

Алексей Меринов, профессор РязГМУ им. Павлова, предлагает не ограничиваться критикой и призывает всех участвовать в борьбе с последствиями снегопада. Об этом он сообщил в своё телеграм-канале.

Меринов расчищает проходы сам, не полагаясь на дворников. Он критикует коммунальные службы за нехватку техники и призывает жителей помогать в уборке снега.

«Давайте не будем ждать, пока все сделают за нас, а поможем городу справиться с ситуацией», — призвал профессор.