Новый ГОСТ по отделке в новостройках вступит в силу 1 марта

Новый ГОСТ по отделке в новостройках в России вступит в силу 1 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

«Утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72509-2026 „Отделочные работы. Требования к результатам работ“, который вводит единые измеримые критерии оценки качества отделки новостроек. Документ вступает в действие с 1 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Стандарт вводит классы отделки 1-8 с нормами по плоскостности, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также критериями оценки внешнего вида и методами контроля качества. Документ охватывает штукатурные, облицовочные, малярные, обойные работы и устройство потолков и полов. Для жилых зданий предусмотрены классы 1-6, что упрощает применение стандарта. Класс отделки фиксируется в договоре между заказчиком и подрядчиком, снижая риск споров при сдаче квартир.