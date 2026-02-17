Над регионами России за ночь уничтожили 151 БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 38 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью и один — над Курской областью.
Кроме того, 50 беспилотников военные сбили над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря.