Над регионами России за ночь уничтожили 151 БПЛА

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 38 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью и один — над Курской областью.

Кроме того, 50 беспилотников военные сбили над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря.