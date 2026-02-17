Из-за снегопада в трех школах Рязанской области отменили занятия

Занятия отменили во вторник, 17 февраля, в Кадомской, Кущапинской и Котелинской школах из-за обрушившегося накануне снегопада. Обучение проходит в дистанционном формате. «Нам поступила телефонограмма из министерства образования Рязанской области, в которой говорится, что в целях безопасности при подвозе детей необходимо организовать обучение в дистанционном формате, в тех школах, где есть подвоз. Их у нас три. Конечно, те дети, которые пришли в школу, не будут отправлены домой, а продолжат обучение в очной форме», — сообщила «Прессе» Татьяна Хомягина, начальник отдела образования Кадомского округа.

Она уточнила, что распоряжение действует на один день.