Госдума рассмотрит законопроект о приостановке связи по требованию ФСБ

Во вторник, 17 февраля, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ России, сообщил РИА Новости источник.

Документ позволяет силовым структурам требовать отключения мобильной и стационарной связи, а также интернета. Операторы будут обязаны выполнять эти распоряжения и освобождаются от ответственности за перебои в работе.

В поправках из текста убрали упоминание «угроз безопасности», а слово «запрос» заменили на обязательное к исполнению «требование».

При этом закон не уточняет, какие именно услуги и в каких случаях могут быть приостановлены, оставляя эти детали на усмотрение президента.