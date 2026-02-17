ГАИ анонсировала очередной рейд в Рязанской области

В Рязанской области во вторник, 17 февраля, пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. За несоблюдение правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

