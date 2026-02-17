Baza: Telegram в России полностью заблокируют 1 апреля

С 1 апреля в России начнется полная блокировка мессенджера Telegram. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах. Приложение не будет работать ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы на всей территории страны.

По информации собеседников издания, Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке сервиса по аналогии с Instagram* и Facebook*.

*Запрещены в России, принадлежат признанной в РФ экстремистской организации Meta.