Baza: Telegram в России полностью заблокируют 1 апреля
С 1 апреля в России начнется полная блокировка мессенджера Telegram. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах. Приложение не будет работать ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы на всей территории страны.
По информации собеседников издания, Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке сервиса по аналогии с Instagram* и Facebook*.
*Запрещены в России, принадлежат признанной в РФ экстремистской организации Meta.