Бабушке с внуками пришлось прятаться от пьяной рязанки, угрожавшей им топором

68-летняя жительница села Захарово Рязанской области позвонила в полицию и рассказала, что ее пьяная дочь угрожает ей топором и она с внуками забаррикадировалась в комнате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

На адрес выехали участковые. Выяснилось, что 49-летняя мать двоих детей успела уйти из дома до приезда полицейских. Позже ее нашли и доставили в отдел в нетрезвом состоянии.

По предварительным данным, задержанная часто выпивала, ее дети уходили к бабушке, что вызывало ссоры. В очередной раз, когда внуки были у бабушки, женщина пришла и угрожала топором, после чего та заперлась с детьми и позвонила в полицию.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством», срок наказания по ней — до двух лет лишения свободы.