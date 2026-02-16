Зарубежные товары на маркетплейсах могут колоссально подорожать в случае введения НДС в 22%

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал введение НДС 22% на импортную продукцию с маркетплейсов. Об этом сообщил 16 февраля «Интерфакс». Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предложил ввести с 1 января 2027 года НДС в 22% для иностранных товаров, приобретаемых на маркетплейсах. Сейчас такая продукция вообще не облагается НДС. С товаров платят только таможенную пошлину. Если инициативу Минпромторга одобрят, то товары из-за рубежа колоссально подорожают. С них будут платить полный НДС 22% и отдельно пошлину.

