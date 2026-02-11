Минпромторг предложил ввести НДС 22% на иностранные товары с маркетплейсов

Известно, что Минпромторг предложил ввести НДС 22% на импорт с 2027 года вместо поэтапного повышения ставки Минфина (5% в 2027, 10% в 2028, 15% в 2029, 20% в 2030). Также Алиханов сообщил о работе над улучшением системы трансграничной электронной торговли и снижением комиссий на маркетплейсах.

Минпромторг разрабатывает меры для обеспечения равных условий для отечественных и зарубежных продавцов. Об этом сообщил в думском комитете по промышленной политике глава ведомства Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

