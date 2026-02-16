Зампред облправительства Швакова поделилась итогами бизнес-миссии Рязанской области на Ближнем Востоке

Завершилась бизнес-миссия Рязанской области в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об итогах рассказала заместитель председателя облправительства Юлия Швакова в соцсетях, сообщили в АРБ.

В 2026 году региональные бизнес-миссии обрели новый совмещенный формат. Таким образом, у участников расширяется география поставок и круг потенциальных покупателей.

«Официальную делегацию Рязанской области возглавил министр экономического развития Андрей Владимирович Ворфоломеев, организатором визита и переговоров с потенциальными партнерами выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса. Всего проведено более 85 деловых встреч с 78 зарубежными компаниями, в которых приняли участие региональные предприятия из различных отраслей промышленности: машиностроения, производства стекла, медицинских приборов, высокотехнологичного оборудования и пищевой промышленности», ― сказала Юлия Швакова.

В Саудовской Аравии рязанский регион представляли девять экспортно ориентированных компаний.

Как уточнила зампред правительства, по итогам переговоров кондитерская фабрика «Конфеста» договорилась с крупнейшими торговыми сетями Королевства о проработке закупок через дистрибьюторов. Машиностроительное предприятие «Гидротех» провело переговоры с саудовской компанией, участвующей в тендере на закупку мусоровозов. Один из ведущих региональных производителей медицинской техники обсудил с саудовскими партнерами требования к лицензированию продукции и возможную пробную поставку.

Рязанский производитель электрозарядных станций для всех видов электротранспорта проработал вопросы установки 15 станций на территории Королевства. Производитель стекла «Ларта Гласс» достиг договоренностей о рассмотрении поставок стекольной продукции через подрядчиков девелопера. Компания «Квантрон Групп» обсудила внедрение своих решений для автоматизации контроля качества и оптимизации процессов, что напрямую отвечает запросу на цифровизацию промышленности и сокращение издержек.

Отмечается, что саудовские партнеры высоко оценили качество и прочность ортопедических матрасов «Химпластсервис» и приступили к подготовке технических спецификаций. В сегменте оборудования для общественных пространств поступил запрос на детальную спецификацию батутов производителя ИП Казанцева М. С. для участия в крупном государственном тендере.

Кроме этого, с рядом саудовских компаний достигнута договоренность о включении рязанской продукции в их портфолио, каталоги и на сайты для последующего продвижения на рынке Королевства. Запланированы дополнительные онлайн-встречи для углубленной проработки коммерческих и технических деталей.

В бизнес-миссии в ОАЭ участвовали шесть рязанских компаний. По предварительным итогам, рязанский разработчик программных продуктов достиг договоренностей о трансфере технологий в сфере БАС. Производитель медтехники договорился о регистрации магнитотерапевтических приборов и их выводе в онлайн-магазин медицинских товаров. ИП Казанцев М. С. прорабатывает комплектацию проекта детской площадки в одном из городов ОАЭ рязанскими батутами. «Ларта Гласс» вышла на предварительные договоренности о поставке стекла для объекта площадью 400 тыс. м². Продукция «Химпластсервис» заинтересовала партнеров в премиальном сегменте, следующий шаг — открытие шоурума в ОАЭ.

«Эти результаты демонстрируют эффективность практики совмещенного формата бизнес-миссий. За счет этого бизнес получает максимально плотный и целевой график встреч, четкое понимание требований рынка и конкретные точки входа. Дальше — работа по сопровождению переговоров и доведению их до заключения экспортных контрактов», ― отметила Юлия Швакова.

Фото: АРБ Рязанской области.