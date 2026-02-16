Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 407
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Выдача кредитных карт в РФ снизилась до минимума за последние четыре года
Отмечается, что начале 2026 года было выдано около 970 тысяч кредитных карт. Общий лимит по кредитным картам также достиг самого низкого уровня за последние четыре года и составил 100,08 миллиарда рублей. При этом средний лимит по карте также снизился — до 103 тысяч рублей, что меньше по сравнению со 112 тысячами рублей в декабре 2025 года.

В январе количество выданных кредитных карт гражданам России достигло самого низкого уровня за последние четыре года. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Отмечается, что начале 2026 года было выдано около 970 тысяч кредитных карт. Общий лимит по кредитным картам также достиг самого низкого уровня за последние четыре года и составил 100,08 миллиарда рублей. При этом средний лимит по карте также снизился — до 103 тысяч рублей, что меньше по сравнению со 112 тысячами рублей в декабре 2025 года.