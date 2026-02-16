Выдача кредитных карт в РФ снизилась до минимума за последние четыре года

Отмечается, что начале 2026 года было выдано около 970 тысяч кредитных карт. Общий лимит по кредитным картам также достиг самого низкого уровня за последние четыре года и составил 100,08 миллиарда рублей. При этом средний лимит по карте также снизился — до 103 тысяч рублей, что меньше по сравнению со 112 тысячами рублей в декабре 2025 года.

В январе количество выданных кредитных карт гражданам России достигло самого низкого уровня за последние четыре года. Об этом сообщило издание РИА Новости.

