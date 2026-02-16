ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть

По итогам 2025 года объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достиг 173,76 млрд рублей, показатель вырос на 27%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как отметила руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова, рост сотрудничества с малым и средним бизнесом способствует не только диверсификации закупок, но и поддержке экономической активности в стране.

«В 2025 году банк достиг доли закупок у субъектов МСП в 32,2%. За этой цифрой скрывается 23 139 заключенных договоров. Объём плановых платежей вырос на 30% и составил 111,41 млрд рублей.

Наибольший объем закупок пришелся на услуги по привлечению клиентов, разработку и модернизацию ПО, аренду помещений и банкоматных мест, ИТ-оборудование. Мы намерены и далее расширять взаимодействие с сегментом МСП, сохраняя комфортные условия для входа поставщиков в закупочные процедуры», — заявила Наталья Сурова.