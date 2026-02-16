ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российская армия освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, Вооружённые силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 152 районах. Средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS американского производства и 345 беспилотных летательных аппаратов.

Российская армия освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, Вооружённые силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 152 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS американского производства и 345 беспилотных летательных аппаратов.