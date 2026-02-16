В Рязанской области вырос спрос на рефинансирование ипотеки

В Рязанской области в 2025 году вырос спрос на рефинансирование жилищных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Как отметил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин, в течение года ставки по ипотеке снижались вслед за ключевой ставкой.

«В итоге вырос спрос на рефинансирование ранее полученных жилищных кредитов. Люди стремились пересмотреть условия договоров в сторону более выгодных», — рассказал он.

Объем выдачи ипотеки на квартиры в новостройках за год не изменился. Банки предоставили жителям области около 4,2 тысячи таких кредитов на 20,1 млрд рублей.

Интерес к покупке вторичного жилья снизился. На эти цели рязанцы оформили займы на 6,6 млрд рублей — на 5,7% меньше, чем годом ранее. Еще 2,8 млрд рублей заемщики направили на индивидуальное жилищное строительство.

Всего в 2025 году банки выдали жителям региона 7,5 тысячи ипотечных кредитов на 29,6 млрд рублей. Средний размер займа вырос до 3,96 млн рублей. В среднем рязанцы заключали договор на 26 лет и 3 месяца.