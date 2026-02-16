В Рязани скорая попала в ДТП
Авария произошла утром в понедельник, 16 февраля, возле спорткомплекса «Чайка». Столкнулись скорая и легковой автомобиль. По словам очевидцев, легковушка после столкновения улетела в сугроб. Информации о пострадавших нет.
В Рязани скорая попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
