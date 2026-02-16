В России перед Масленицей снизились цены на продукты для приготовления блинов

Перед Масленицей в России снизились цены на основные продукты для приготовления блинов. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в годовом выражении сливочное масло подешевело на 22%, пшеничная мука и сахар — на 16%, подсолнечное масло — на 2%.

Он пояснил, что на стоимость повлиял хороший урожай зерновых и масличных культур, который стабилизировал продовольственный рынок после роста цен в предыдущие годы.

Цены на популярные добавки (красную икру, сметану и сгущенное молоко) в крупных торговых сетях остаются стабильными.

«Стоимость баночек красной икры по 95 грамм начинается от 550 рублей. В пересчете на килограмм икра подешевела примерно на 6% с середины ноября, минимальная цена составляет около 7,5 тысячи рублей», — подчеркнул Богданов.

Эксперты также отметили растущий интерес к готовым и замороженным блинам. По оценкам АКОРТ, в 2025 году их продажи в крупных федеральных сетях выросли более чем на 30%.