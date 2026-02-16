В РФ снова подорожают суши и роллы

Японская кухня в России перестала быть «быстрой и недорогой» — в 2026 году цены в ресторанах и сервисах доставки вырастут. Об это сообщил Игорь Кузьмин, основатель ресторанного гида Restoclub.ru. Отмечается, что цены на суши «Филадельфия» вырастут до 800-1500 рублей, на «Калифорнию» — до 550-850 рублей, а нигири будут стоить от 350 до 650 рублей. Также подорожают популярные сеты, их стоимость составит от 1600 до 6000 рублей.

«С японской кухней сейчас происходит ровно то, что в 2025-м случилось почти со всем ресторанным рынком: себестоимость растет быстрее, чем гости психологически готовы принимать новые цены», — рассказал эксперт.