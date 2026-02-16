В Нижнем Новгороде девушка погибла после падения глыбы льда с крыши

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка получила смертельные травмы после падения на нее снежно-ледяной массы с крыши жилого дома на улице Варварской. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура оценит, как управляющие организации соблюдали требования законодательства при содержании и обслуживании зданий, а также насколько своевременно уполномоченные службы очищали кровли и прилегающие территории от снега.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Фото: прокуратура Нижегородской области.