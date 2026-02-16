Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-10°
Срд, 18
-9°
Чтв, 19
-3°
ЦБ USD 76.62 -0.57 17/02
ЦБ EUR 91.04 -0.52 17/02
Нал. USD 77.15 / 77.00 16/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 92.00 16/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
Вчера 11:49
325
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
909
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 407
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Нижнем Новгороде девушка погибла после падения глыбы льда с крыши
В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка получила смертельные травмы после падения на нее снежно-ледяной массы с крыши жилого дома на улице Варварской. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка получила смертельные травмы после падения на нее снежно-ледяной массы с крыши жилого дома на улице Варварской. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура оценит, как управляющие организации соблюдали требования законодательства при содержании и обслуживании зданий, а также насколько своевременно уполномоченные службы очищали кровли и прилегающие территории от снега.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Фото: прокуратура Нижегородской области.