В Липецке после драки в клубе госпитализировали несколько подростков
В Липецке вечеринка в День всех влюбленных в клубе на улице Советской закончилась дракой и госпитализацией подростков. По данным регионального УМВД, вечером 14 февраля в заведении произошел конфликт, который перерос в драку. Позже медики зафиксировали у нескольких несовершеннолетних признаки отравления неизвестными веществами.

В Липецке вечеринка в День всех влюбленных в клубе на улице Советской закончилась дракой и госпитализацией подростков.

По данным регионального УМВД, вечером 14 февраля в заведении произошел конфликт, который перерос в драку. Позже медики зафиксировали у нескольких несовершеннолетних признаки отравления неизвестными веществами.

В областную детскую больницу доставили четверых подростков 15-16 лет. У одного из них врачи диагностировали травму, характерную для падения с высоты.

По состоянию на утро 15 февраля в больнице остаются двое подростков: один с черепно-мозговой травмой, второй — с отравлением. Последнего перевели из реанимации в токсикологическое отделение, его состояние улучшилось.

Полиция проводит проверку, опрашивает очевидцев и устанавливает все обстоятельства произошедшего.