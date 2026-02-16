В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой о запрете на производство, ввоз и продажу устройств, которые воздействуют на животных электрическим током. В соответствующем обращении к главе Минпромторга парламентарии подчеркивают необходимость внесения изменений в законодательство РФ, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что запрет на такие устройства поможет снизить риск жестокого обращения с животными и повысить уровень их защиты, обеспечивая соответствие оборота таких товаров принципам гуманности, закрепленным в российском законодательстве. Депутаты также предложили ввести административную ответственность за реализацию подобных устройств в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Авторы инициативы ссылаются на международный опыт, где в ряде стран уже введены запреты на использование электронных ошейников для домашних животных. Они уверены, что такая мера будет способствовать улучшению благополучия животных в России.