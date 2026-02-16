Священник призвал рязанцев не «ныть» из-за заваленных снегом улиц и взять лопаты

«Друзья, хватит уже ныть и ругать почём зря нашу небезгрешную мэрию! Лопату в руки и вперёд — наводить порядок и красоту! Ситуация со снегом такова, что надо потрудиться уже всем рязанцам без исключения», — написал священник Дмитрий Фетисов. Он добавил, что в сложившейся ситуации «никакая техника не справится без активной помощи граждан».

Рязанский священник Дмитрий Фетисов призвал местных жителей не «ныть» из-за заваленных снегом улиц и взять лопаты. Пост об этом опубликован 16 февраля у него в соцсетях.

«Друзья, хватит уже ныть и ругать почём зря нашу небезгрешную мэрию! Лопату в руки и вперёд — наводить порядок и красоту! Ситуация со снегом такова, что надо потрудиться уже всем рязанцам без исключения», — написал священник Дмитрий Фетисов.

Он добавил, что в сложившейся ситуации «никакая техника не справится без активной помощи граждан».

Ранее сообщалось, что непогода в Рязанской области сохранится до конца суток.

Фото: личная страница Дмитрия Фетисова в «ВК».