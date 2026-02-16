Рязань
Непогода в Рязанской области сохранится до конца суток
Непогода в Рязанской области сохранится до конца суток. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, из-за выхода из южного циклона днем 16 февраля на территории Рязанской области ожидаются снег, местами очень сильный, ухудшение видимости до 500-1000 м, метель.

Также рязанцев ждет усиление восточного ветра порывами 15-20 м/с, снежные заносы, гололедица.

Явления сохранятся до конца суток 16 февраля.