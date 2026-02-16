Рязань
Новое
Суд Рязани взыскал с управляющей компании 374 тысячи за залитую квартиру
В Рязани Арбитражный суд удовлетворил требования Фонда капремонта многоквартирных домов к управляющей компании «Теплый Дом» и Объединению Рязанских строителей. Фонд подал иск в суд, так как из-за некачественно выполненных работ по ремонту в одном из домов произошло залитие квартиры. В 2020 году между Фондом и «Теплым Домом» был заключен договор на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения. Однако во время работ установили неисправный элемент, что привело к проблемам с водой. Суд решил, что «Теплый Дом» должен возместить убытки в размере 374 тысяч 176 рублей, а также судебные расходы в сумме 55 тысяч 722 рублей. Если у «Теплого Дома» не будет достаточно средств, ответственность ляжет на Объединение Рязанских строителей.

Суд в Рязани удовлетворил требования Фонда капремонта многоквартирных домов к управляющей компании «Теплый Дом» и Объединению Рязанских строителей. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Фонд подал иск в суд, так как из-за некачественно выполненных работ по ремонту в одном из домов произошло залитие квартиры.

В 2020 году между Фондом и «Теплым Домом» был заключен договор на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в доме на улице Советской Армии. Однако во время работ установили неисправный элемент, что привело к проблемам с водой.

Суд решил, что «Теплый Дом» должен возместить убытки в размере 374 тысяч 176 рублей, а также судебные расходы в сумме 55 тысяч 722 рублей. Если у «Теплого Дома» не будет достаточно средств, ответственность ляжет на Объединение Рязанских строителей.

Однако суд не удовлетворил требования Фонда по возмещению судебных расходов, так как они были вызваны отказом Фонда добровольно решить вопрос с собственником квартиры.