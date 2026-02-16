Скорые застряли в пробке в Песочне

Транспортный коллапс в Песочне произошел в понедельник, 16 февраля. По словам рязанцев, автомобили встали в пробку на улицах Советской Армии и Зубковой из-за застрявших фур и заваленных снегом дорог. В потоке машин оказались две скорые. Ранее сообщалось, что три фуры заблокировали проезд около магазина «Да!» на улице Зубковой.

