Сасовский дом культуры с актовым залом на 500 мест открыли после ремонта

Сасовский дом культуры открыли после ремонта. Об этом 16 февраля сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.
«Здание 1927 года долгое время было в аварийном состоянии, часть помещений пустовала.
По Народной программе „Единой России“ и программе „Комплексное развитие сельских территорий“ дом культуры отремонтировали и оснастили новым оборудованием. Появился актовый зал на 500 мест, работают библиотека и многофункциональный центр. Скоро откроется туристический центр», — рассказал Павел Малков.
Кроме того, в доме культуры создали музей СВО с интерактивными стендами. Здесь можно попробовать себя в роли пилота БПЛА, отметил губернатор.
Также в учреждении работают кружки и секции, проходят тематические встречи, в том числе для участников СВО.
Напомним, на ремонт Сасовского дома культуры выделяли 122 миллиона рублей.