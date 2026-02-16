Сасовский дом культуры с актовым залом на 500 мест открыли после ремонта

«Здание 1927 года долгое время было в аварийном состоянии, часть помещений пустовала. По Народной программе „Единой России“ и программе „Комплексное развитие сельских территорий“ дом культуры отремонтировали и оснастили новым оборудованием. Появился актовый зал на 500 мест, работают библиотека и многофункциональный центр. Скоро откроется туристический центр», — рассказал Павел Малков. Кроме того, в доме культуры создали музей СВО с интерактивными стендами. Здесь можно попробовать себя в роли пилота БПЛА, отметил губернатор.

Также в учреждении работают кружки и секции, проходят тематические встречи, в том числе для участников СВО.

Напомним, на ремонт Сасовского дома культуры выделяли 122 миллиона рублей.