С начала года рязанцев оштрафовали почти на 400 тысяч за незаконную торговлю

Всего с начала года 143 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 399 100 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.