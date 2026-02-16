С начала года рязанцев оштрафовали почти на 400 тысяч за незаконную торговлю
Всего с начала года 143 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 399 100 рублей. Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, потому что у продавцов нет санитарных книжек.
