Рязанский теннисист Филипп Смирнов выиграл турнир в Бахрейне

Рязанский теннисист Филипп Смирнов выступил на турнире J30 в Бахрейне, который проводился в рамках официальной серии Международной федерации тенниса (ITF). Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России. Воспитанник рязанской Академии тенниса имени Н. Н. Озерова выступал в парном разряде совместно с Яковом Мазиным из Южно-Сахалинска. Российская пара дошла до финала турнира, где одержала победу и завоевала титул победителя соревнований.

Фото: Федерация тенниса России.