Рязанская ГАИ предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях

Госавтоинспекция Рязанской области предупредила жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. В области ожидаются снегопад и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГАИ.

По данным ведомства, на дорогах возможны снежные заносы, которые осложнят движение транспорта. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Снег и лед снижают сцепление с дорогой и увеличивают тормозной путь.

В ГАИ также советуют избегать резких маневров, плавно разгоняться и тормозить. Перед поворотами необходимо заранее включать указатели поворота и снижать скорость.

Кроме того, в снежные дни на дороги выходит снегоуборочная техника. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать осторожность при встрече с ней.