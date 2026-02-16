Рязань встала в 10-балльные пробки

Утром в понедельник, 16 февраля, пробки образовались на Московском шоссе, улице Крупской, Северной окружной, Солотчинском, Михайловском шоссе, улице Горького, Касимовском шосс. Заторы также фиксируют на улицах Новосёлов, Зубковой, Октябрьской, Гагарина, Есенина и т. д.