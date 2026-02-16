Россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета

По словам экспертов, расходы вырастут на 6-10% в 2026 году. «Это связано с необходимостью поддерживать стабильную работу сетевой инфраструктуры и финансировать ее обновление. В 2026 году расходы домохозяйств на связь и домашний интернет могут увеличиться на 6-10%", — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. На стоимости также могут сказаться общая инфляция, рост операционных расходов операторов и необходимость модернизации сетей и оборудования.

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета. Об этом сообщает «Газета.Ru»

