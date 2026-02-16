Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над ЦФО
«На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришёл балканский. Он сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова», — говорится в сообщении. Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение балканского циклона.
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над ЦФО. Снимок со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» опубликован в Telegram-канале госкорпорации.
«На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришёл балканский. Он сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова», — говорится в сообщении.
Спутники Роскосмоса зафиксировали прохождение балканского циклона.
Ранее стало известно, что на предстоящей неделе в Рязанской области выпадет более 60 сантиметров снега.
Фото: Telegram-канал Роскосмоса.