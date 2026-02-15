В Рязанской области выпадет более 60 сантиметров снега

Всего за предстоящую неделю выпадет в 1,65 раза больше февральской нормы осадков, которая уже «выполнена» на 75%. Самым снежным днем, предварительно, станет понедельник, 16 февраля. Обещают, что выпадет более 20 сантиметров снега за сутки. Немного меньше осадков ожидается в субботу, 21 февраля. 19 февраля прибавится 10-15 сантиметров снега. «Значительные снегопады будут, по сути, через день (при температурах −4…−12). Но далее до конца месяца существенных осадков уже не ожидается, будет перерыв в циклонической череде», — заключили в посте.

В Рязанской области до конца предстоящей недели выпадет более 60 сантиметров снега. Это результат «жесткого столкновения теплых и холодных (арктических) воздушных масс при большей активности последних», сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Всего за предстоящую неделю выпадет в 1,65 раза больше февральской нормы осадков, которая уже «выполнена» на 75%.

Самым снежным днем, предварительно, станет понедельник, 16 февраля. Обещают, что выпадет более 20 сантиметров снега за сутки. Немного меньше осадков ожидается в субботу, 21 февраля. 19 февраля прибавится 10-15 сантиметров снега.

«Значительные снегопады будут, по сути, через день (при температурах −4…−12). Но далее до конца месяца существенных осадков уже не ожидается, будет перерыв в циклонической череде», — заключили в посте.

Ранее стало известно, что Рязанскую область накроет сильный снегопад.