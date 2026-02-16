Работавшим пенсионерам в 2025 году могут повысить пенсию в августе

Эксперт пояснил, что размер прибавки для каждого пенсионера будет определяться индивидуально, но процесс будет автоматическим, без подачи заявлений. Отмечается, что необходимые данные есть у Социального фонда России.

В августе 2026 года в России будут скорректированы страховые пенсии по старости для пенсионеров, официально работавших в 2025 году. Об этом «Известиям» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, пенсии вырастут только у тех, кто официально работал, поскольку именно так формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты.

«Важно подчеркнуть, что у неофициально работавших пенсионеров индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, а значит, и увеличения страховых пенсий в августе 2026 года не будет», — добавил специалист в беседе с RT.

Эксперт пояснил, что размер прибавки для каждого пенсионера будет определяться индивидуально, но процесс будет автоматическим, без подачи заявлений. Отмечается, что необходимые данные есть у Социального фонда России.