Путин подписал указ о назначении шести судей в Рязанской области
Соответствующий указ подписан в понедельник, 16 февраля. Согласно документу, судьей Московского райсуда Рязани назначена Виктория Кондрашкина, судьями Пронского райсуда — Дарья Евсеева и Екатерина Жорова, судьями Рязанского райсуда — Алена Куликова, Ирина Скрипина, судьей Скопинского райсуда — Евгения Прохоровская.
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Соответствующий указ подписан в понедельник, 16 февраля.
Согласно документу, судьей Московского райсуда Рязани назначена Виктория Кондрашкина, судьями Пронского райсуда — Дарья Евсеева и Екатерина Жорова, судьями Рязанского райсуда — Алена Куликова, Ирина Скрипина, судьей Скопинского райсуда — Евгения Прохоровская.