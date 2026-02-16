Назван район Рязанской области, в котором выпало больше всего снега

Назван район Рязанской области, где выпало больше всего снега за 12 часов. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, больше всего осадков 16 февраля выпало в Старожилове — 28 мм.

При этом в Шилове прибавился 21 мм снега, в Ряжске и Елатьме — 20 мм, Окском заповеднике — 19 мм, Михайлове — 12 мм, Рязани, Сасове и Туме — 11 мм, Сараях — 10 мм.

Ранее Роскосмос показал прохождение балканского циклона над ЦФО.

Фото в галерее: Telegram-канал «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений».